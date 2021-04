Déconfinement : réouverture des restaurants, fin du couvre-feu... les 4 dates à retenir

Selon les informations d'Europe 1, le gouvernement a prévu son plan de déconfinement en 4 étapes, qui se feront à 4 dates clefs. Des infos que le président de la République française, Emmanuel Macron, a confirmé auprès de la presse quotidienne régionale, dont La Voix du Nord. "L'étape zéro, c'était la réouverture des écoles le 26 avril. Nous avons assumé cette priorité éducative et cette stratégie de vivre avec le virus, y compris face à haut niveau d'incidence, supérieur à celui de nos voisins. Nous ouvrirons ensuite en 4 étapes" a expliqué Emmanuel Macron.

3 mai 2021 : étape 1 > réouverture des collèges et lycées, fin de l'attestation, fin des restrictions de déplacements inter-régionaux

La première date à retenir pour le déconfinement en France, c'est donc le 3 mai 2021. Ce jour devrait être marqué par la réouverture des collèges en demi-jauge pour les classes de 4ème et 3ème et la réouverture des lycées en demi-jauge. Ce serait aussi la fin de l'attestation en journée et la fin des restrictions de déplacements inter-régionaux, ce qui veut dire que vous allez de nouveau pouvoir circuler en France entre les différentes régions. En revanche le couvre-feu serait maintenu à 19h, le télétravail serait aussi maintenu et ce serait encore statuquo sur les commerces.

19 mai 2021 : étape 2 > couvre-feu à 21h, réouverture des commerces, terrasses et lieux culturels

Ensuite, à partir du 19 mai 2021, le couvre-feu devrait être décalé à 21h au lieu de 19h. Il devrait aussi y avoir la réouvertures des commerces, la réouverture des terrasses (avec des tables de 6 personnes maximum) et la réouverture des lieux culturels comme les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle avec public assis, les musées et les monuments (avec une jauge fixée à 800 en intérieur et 1 000 en extérieur). Ce serait aussi la réouverture des établissements sportifs en plein air et couverts pour les spectateurs (avec une jauge fixée à 800 en intérieur et 1 000 en extérieur), la réouverture des activités sportives en plein air et dans les lieux couverts (avec des protocoles sanitaires adaptés). Les rassemblements de plus de 10 personnes seraient interdits et le télétravail serait encore maintenu.

9 juin 2021 : étape 3 > couvre-feu à 23h, réouverture des cafés et restaurants

Dès le 9 juin 2021, le couvre-feu devrait passer à 23h. A noter aussi qu'il devrait y avoir la réouverture des cafés et restaurants (avec des tables de 6 personnes maximum), la possibilité d'accueillir jusqu'à 5 000 personnes dans les lieux de culture et les établissements sportifs, la réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur (dans le respect de jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité), la réouverture des salons et foires d'exposition (avec possibilité d'accueillir jusqu'à 5 000 personnes, dans le respect de jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité). La France devrait également accueillir des touristes étrangers avec un pass sanitaire et avoir un assouplissement du télétravail.

30 juin 2021 : étape 4 > fin du couvre-feu, les boîtes de nuit toujours fermées

Et au 30 juin 2021, ce serait enfin la fin du couvre-feu. Et même la fin des limites de jauge (selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public). Il y aurait également possibilité d'accéder à tout événement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur (avec un pass sanitaire) et une limite maximale de public présent adaptée aux événements et à la situation sanitaire locale. Bien sûr, il y aurait le maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale. En revanche, les discothèques resteraient fermées.