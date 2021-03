Confinement numéro 3 : la nouvelle attestation fait halluciner les internautes !

La crise sanitaire, à cause du coronavirus et de ses variants, n'en finit plus ! Un an après le premier confinement et cinq mois après le deuxième, 16 départements repartent en confinement 7 jours sur 7. Lesquels ? Les régions Île-de-France (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) et Hauts-de-France (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme) ainsi que les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. Mais ce confinement numéro 3, annoncé par Jean Castex, n'est pas vraiment comme les autres.

Les internautes se moquent de la nouvelle attestation

Même si les déplacements d'une région à une autre sont interdits, il est désormais possible de sortir dans un rayon de 10 km sans limite de temps. Le couvre-feu, lui, est décalé à 19h tandis que les commerces non-essentiels, sauf les coiffeurs et les libraires ferment de nouveau leurs portes. Ces nouvelles règles laissent perplexes pas mal d'internautes, mais ces derniers sont surtout hallucinés par la nouvelle attestation disponible qu'en format papier pour le moment. Au programme ? 2 pages et 15 cases contradictoires. Oui parce que vous pouvez vous balader dans un rayon de 10km, mais si vous promenez votre animal de compagnie, il ne faut pas dépasser 1km.

Les Twittos ne se sont pas gênés pour se moquer du gouvernement : "Trop malins au gouvernement ! Le temps de lire, de comprendre et de cocher la bonne case... hop c'est l'heure du couvre-feu donc tu restes chez toi !", "Je n'ai jamais vu des injonctions aussi contradictoires. Sortez, mais ne sortez pas, mais sortez quand même, mais pas trop. On est chez les fous", "2 pages pour une attestation de sortie alors qu'on peut faire ce qu'on veut jusqu'à 19h. Magique", "Alors là... vous vous êtes surpassés", "Ce n'est plus une #Attestation c'est un interrogatoire", peut-on lire.

Même Nicolas Dupont-Aignan est "stupéfait" : "Stupéfait par cette #attestation qui est à l'image de ce Gouvernement : incompréhensible, incohérente, bureaucratique. 30km, 10km, 1km... Va-t-on avoir besoin d'un guide pour connaître nos libertés ?" Le guide pour retrouver sa liberté, ça peut être une idée !