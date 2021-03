Confinement, couvre-feu, lycées... ce qui change après les nouvelles annonces de Jean Castex

Après un premier confinement national en mars 2020 puis un deuxième en novembre 2020, le gouvernement a décidé d'imposer de nouvelles restrictions. Ce jeudi, le nombre de cas positifs s'élevaient à près de 35 000 avec une incidence qui est en augmentation dans certains départements. Le couvre-feu à 18h (en place depuis janvier) et le week-end dans les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais n'étaient plus suffisants pour faire face à l'épidémie. Mais ce "confinement 3" ne sera pas tout à fait comme les autres. Et d'ailleurs, même si ton département ne fait pas partie de ceux qui seront confinés, certaines choses vont changer dès ce vendredi soir.

Un reconfinement pour 16 départements

A partir de ce vendredi soir, 16 départements sont confinés 7 jours sur 7. Il s'agit de la totalité des régions Île-de-France (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) et Hauts-de-France (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme) ainsi que les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. Dans ces régions, les commerces non essentiels seront fermés mais, contrairement aux deux confinements précédents, les libraires et disquaires resteront ouverts. Idem pour les coiffeurs comme l'a annoncé Gabriel Attal ce vendredi matin.

Autre changement : il sera possible de sortir sans limitation de durée (mais avec une attestation) dans la limite de 10km. Tu pourras donc faire du sport ou une grande promenade sans avoir à regarder ta montre. Les déplacements d'une région confinée à une autre seront cependant interdits (sauf en cas de motif impérieux ou pour le travail) donc oublie ton week-end à la campagne si tu habites à Paris. Ce confinement est mis en place pour un minimum de 4 semaines.

Le couvre-feu retardé

Alors que l'heure d'été arrive la semaine prochaine, le couvre-feu va changer. Jusqu'à présent imposé à 18h, il sera décalé à 19h dès ce samedi. Les régions confinées devront également le respecter : il ne sera donc pas possible de sortir de chez soi après 19h (sauf en cas de nécessité pour se rendre à un rendez-vous médical, travailler, suite à un motif impérieux ou pour les besoins des animaux de compagnie).

Tous les lycées en ½ jauge, le retour de l'EPS

Côté écoles, tous les établissements scolaires restent ouverts mais il y aura quelques changements. Les écoles primaires et collèges seront ouverts normalement. Dans les lycées, tous devront désormais respecter une ½ jauge, c'est-à-dire accueillir les élèves en demi-groupe et pas tous les jours de la semaine. Les universités continueront à fonctionner sur le même rythme. Autre changement pour les écoles : la reprise des cours d'EPS. Les cours pourront reprendre "normalement" a annoncé Jean Castex alors que les cours en intérieur étaient suspendus depuis janvier. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a par exemple précisé ce matin sur BFM TV qu'aller à la piscine dans le cadre de l'EPS sera de nouveau possible. L'activité sportive extra-scolaire sera aussi autorisée si elle se déroule en plein air.