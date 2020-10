Reconfinement : où trouver les attestations de déplacement dérogatoire, professionnel et scolaire

Et c'est reparti pour un tour ! Depuis ce jeudi soir minuit (21h pour les villes ayant un couvre-feu), les Français sont reconfinés chez eux. Mais, contrairement au premier confinement de mars, celui-ci est plus souple et il est possible de télécharger non pas une mais trois attestations dérogatoires pour pouvoir sortir de chez soi, comme l'a expliqué le premier ministre Jean Castex hier soir. Mais à quoi correspondent ces attestations ?

Le justificatif de déplacement professionnel

D'abord, il y a le justificatif de déplacement professionnel, qui doit être délivré "par votre employeur, pour les déplacements entre le domicile et le travail. Les fonctionnaires et les indépendants pourront présenter leur carte professionnelle ou tout autre justificatif professionnel". Si Emmanuel Macron a insisté pour la "généralisation" du télétravail "partout où c'est possible", le travail en présentiel continue pour ceux qui le sont obligés. "Les guichets des services publics resteront ouverts. Les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner", a précisé le Président de la République.

Le justificatif de déplacement scolaire

Ensuite, il y a le justificatif de déplacement scolaire. Celle-ci doit être délivré "par l'établissement scolaire de votre enfant, pour les déplacements domicile-école". Car contrairement à mars 2020, les écoles resteront ouvertes. "Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront bien ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne", a indiqué le Chef de l'Etat. Il vous faudra donc cette attestation pour conduire vos enfants à l'école. Les enfants qui viennent seuls à l'école devraient eux être exemptés d'attestation.

L'attestation de déplacement dérogatoire

Enfin, la troisième attestation se rapproche de celle que l'on connait tous maintenant : celle nous permettant d'aller faire des courses, de se balader à 1km autour de son domicile, dans la limite d'une heure par jour, pour se rendre à un rendez-vous médical, pour une convocation judiciaire ou administrative ou encore pour rendre assistance à un proche dépendant. A noter que, si les commerces non-essentiels (cafés, bars, restaurants, magasins de vêtements et/ou de chaussures, centres commerciaux, instituts de beauté, coiffeurs) doivent fermer, les pharmacies, bureaux de tabac, magasins d'informatique, commerces alimentaires, stations services, blanchisseries et banques peuvent quant à eux rester ouverts.

Où trouver ces 3 attestations obligatoires ?

Si vous vous faites contrôler et n'avez pas l'attestation adéquate, vous risquez une amende forfaitaire de 135 euros. En cas de récidive dans les quinze jours, elle sera majorée à 200 euros. Après 3 infractions en 30 jours, l'amende sera de 3 750 euros et vous risquez une peine d'emprisonnement de six mois. Alors, pour que ceci n'arrive pas, vous pouvez télécharger les attestations sur le site du gouvernement et via l'application Tous Anti-Covid.

Pour ceux qui reviennent des vacances de la Toussaint, une simple attestation sur l'honneur suffit. Le gouvernement propose un exemple de formulaire à compléter en ligne sur le site service-public.fr.