Marghe (The Voice 10) : son album, Florent Pagny, son groupe... Elle dévoile ses projets (itw)

"Si ça marche tant mieux, mais si ça marche pas c'est pas grave, tant que je continue ma musique"

PRBK : Qu'as-tu ressenti au moment de ta victoire dans The Voice ?

Marghe : Ça a été un ascenseur émotionnel ! Ce n'est pas que je ne m'y attendais pas, mais quand tu entends ton prénom, que tu te dis que t'es arrivée jusque là et que le public t'a donné cette belle opportunité, que le public t'as élue gagnante de The Voice 2021, c'est juste un grand honneur. Ça me touche parce que ça me prouve que ce que je propose peut plaire au public. Le fait que le public soit touché par ce que j'ai présenté, en étant moi-même, même là en y repensant, j'ai envie de verser ma larme. Ça me donne envie de continuer encore plus. C'est le plus beau cadeau qu'une chanteuse puisse avoir.

Est-ce que tu as la pression après avoir gagné avec 68% des voix ? As-tu peur de décevoir le public ?

Si je peux devenir populaire, si je peux marquer, c'est un honneur bien sûr. Mais je fais ça dans un but de partage. Donc même si là j'ai 4 personnes devant moi, et que ces 4 personnes uniquement apprécient ce que je fais, je serais déjà comblée. C'est vraiment un partage avec le public. Si ça marche, tant mieux, mais si ça ne marche pas, c'est pas grave, tant que je continue ma musique, que je peux pratiquer ce que j'aime faire, c'est le principal.

"Je suis métisse italienne et malgache", donc dans ce 1er album je "veux mettre en avant le métissage"

Comment imagines-tu ton 1er album ?

Ce que je souhaite pour ce premier album, après il faudra y travailler pour vous offrir quelque chose de bien, mais ce que je veux mettre en avant par-dessus tout, c'est l'union. Je suis métisse italienne et malgache, et j'ai envie de mettre à l'honneur toutes les richesses musicales, à l'unisson. Mettre en avant le métissage. J'aimerais beaucoup retrouver ce côté là dans ma musique. Après, en termes de styles de musiques, je pense que je vais les varier pour avoir un large panel.

Est-ce que la chanson Forget everything sera présente dans l'album ?

Pourquoi pas ! Là, c'est encore trop tôt pour en être sûre, je l'ai chantée seulement samedi (15 mai 2021, lors de la finale de The Voice, ndlr). Mon cadeau de la victoire, c'est une signature en maison de disques, donc ça c'est déjà un grand honneur. Donc maintenant, à voir avec eux comment ça va se passer pour ce premier album.

As-tu déjà d'autres chansons prêtes ?

J'ai déjà pas mal de choses à proposer, des titres qui sont prêts. Mais pour moi, le partage c'est important. Je suis ouverte à des propositions de leur part, c'est vraiment un échange, des négociations. Et on verra bien. J'ai trop hâte !

Marghe aimerait collaborer avec Mentissa ou Tarik de The Voice, et rêve d'un duo avec Grand Corps Malade

As-tu des projets avec ton coach Florent Pagny ?

Mon cher coach Florent Pagny, je suis très contente parce que je suis en contact avec lui. C'est le genre d'artiste, et c'est ce que j'aime bien chez lui, qui est franc et sincère. Il est dans une optique où il veut donner les clefs, les bons conseils, mais que c'est à moi après de créer mon propre chemin. Et je suis un peu d'accord avec lui. Bien sûr que ça fait plaisir d'avoir de l'aide d'autres artistes, mais ça renforce un peu plus quand ça vient de soi-même. Et il est là, il reste présent, mais c'est à moi de créer ma propre expérience et c'est à moi de voir mes erreurs et mes exploits. Je l'ai pas mal pris, au contraire, ça me booste cette façon de travailler. Et c'était comme ça déjà dans l'émission de The Voice. Il me laissait plus ou moins faire comme je le souhaitais, bien sûr en me donnant son avis.