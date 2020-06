Parc Astérix, Futuroscope, Nigloland... Ces parcs d'attractions qui rouvrent avec des nouveautés

Le Parc Astérix (réouverture le 15 juin 2020)

Pour sa réouverture, le Parc Astérix a mis en place des mesures sanitaires contre le Covid-19. Non seulement les visiteurs peuvent de nouveau se plonger dans l'univers d'Astérix et Obélix mais, en plus, le parc d'attractions gaulois a une grande nouveauté. Laquelle ? Les Quais de Lutèce, son hôtel quatre étoiles. Un endroit à l'ambiance authentique et conviviale. Quant au décor avec la Seine reconstituée et les habitations de Lutèce (désormais Paris) de l'époque, il est juste incroyable. C'est digne d'un plateau de cinéma.

En 2019, le parc d'attractions situé dans l'Oise, non loin de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, avait inauguré Attention Menhir, une nouvelle attraction 4D. Après un arrêt dans le camp de Babaorum, les visiteurs s'assoient dans des sièges dynamiques pour vivre une aventure mêlant jaillissement, eau, vent, odeur ou encore laser.