Parc Astérix : voici les mesures sanitaires mises en place pour sa réouverture

La phase 2 du déconfinement démarre ce mardi 2 juin 2020 ! Que va-t-il se passer ? Les bars, cafés et restaurants vont rouvrir (intégralement pour les zones vertes et seulement les terrasses pour les zones oranges), la règle des 100 km sera supprimée, les frontières européennes seront de nouveau ouvertes et les piscines, les gymnases & salles de sport, les parcs de loisirs et les salles de spectacles et théâtre reprendront du service que dans les zones vertes. Mais qu'en est-il des cinémas et des parcs d'attraction ?

Les nouvelles mesures sanitaires du Parc Astérix

Les cinémas rouvriront le 22 juin sur tout le territoire tandis que les parcs d'attraction accueilleront de nouveau des visiteurs à des dates différentes. Par exemple, le Futuroscope rouvrira ses portes le 13 juin et le Parc Astérix le 15 juin. Le célèbre parc gaulois a d'ailleurs publié un communiqué de presse pour expliquer les "procédures sanitaires exceptionnelles" qui seront mises en place dans les attractions, hôtels, restaurants et boutiques "en conformité avec les recommandations des autorités suite au passage en zone verte de la Région Hauts-de-France".

Alors, quelles sont ces nouvelles procédures ? Les voici :

-Plan de nettoyage et de désinfection sur l'ensemble du Parc Astérix

-Port du masque obligatoire dans les attractions et spectacles et recommandé dans les allées

-Port du masque par le personnel au contact des visiteurs

-Distanciation physique de 1m et marquage au sol de 2,50 m dans les files d'attente

-Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique

-Modification des règles d'embarquement dans les attractions

-Plan du Parc disponible sur l'application mobile en version digitale