Déconfinement : quand rouvriront les parcs d'attraction ?

Si les écoles primaires, les coiffeurs, les fleuristes, les esthéticiennes ou encore les plages ont pu réouvrir ce lundi 11 mai 2020, début du déconfinement, d'autres n'ont pas encore de date d'ouverture. Si cela semble impossible pour la majorité des salles de concerts de rouvrir avant 2021, même si le gouvernement autorise la réouverture cet été, ce ne sont pas les seules à être dans le flou total. Fermés depuis le 17 mars dernier, les parcs d'attraction français ne savent pas quand ils pourront ouvrir leurs portes.

Quand rouvriront les parcs d'attraction ?

Alors que, en Allemagne, Europa-Park va rouvrir ses portes le 29 mai, Disneyland Paris, le Parc Astérix, le Futuroscope ou encore le Puy du Fou n'ont encore aucune date pour le moment... Ce qu'ils ne comprennent pas, alors que le gouvernement a autorisé la réouverture des aquariums et zoos sur décision préfectorale, même dans les départements placés en zone rouge. "On a une incompréhension qui grandit de voir que les parcs zoologiques ou les aquariums ont le droit d'ouvrir et pas nous. Ce qu'on réclame maintenant c'est une date. Cela prend trois semaines d'ouvrir un parc comme le nôtre.", a déclaré Nicolas de Villiers, le patron du Puy du Fou sur BFMTV, qui se dit prêt à appliquer les mesures sanitaires nécessaires.

Disneyland, Astérix et le Puy du Fou dans le flou total

Le Parc Astérix espère pouvoir ouvrir mi-juin : "Nous aurons des précisions vers le 25 mai. Nous espérons vraiment pouvoir ouvrir dans la deuxième quinzaine de juin afin de sauver notre saison estivale." Disneyland Paris, quant à lui, a ouvert ses réservations à partir du 15 juillet. Alors que les dégâts économiques sont de plus en plus conséquents pour les parcs, reste à savoir si une réouverture serait rentable pour eux. Europa-Park par exemple se limite à "10.000 visiteurs par jour, au lieu de 30.000 habituellement." D'autant plus que le gouvernement français a interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes...