QUIZ Disneyland Paris : connais-tu VRAIMENT bien le parc d'attractions qui fête ses 29 ans ?

Le 12 avril 2022, Disneyland Paris fêtera le 30ème anniversaire de son inauguration. Après avoir fêté ses 25 ans de façon grandiose et célébré les 90 ans de Mickey, on a hâte de voir comment ce prochain anniversaire sera fêté une fois que le parc aura rouvert ses portes. Mais en attendant, cela signifie que ce lundi 12 avril 2021, le parc d'attractions Disney fête ses 29 ans ! L'occasion pour PRBK de te proposer un quiz pour savoir si tu es vraiment calé(e) sur Disneyland Paris. Et attention, seul(e) un(e) vrai(e) fan Disney va pouvoir répondre à toutes ces questions ! Dates, noms, château de La Belle au bois dormant, attractions comme Star Wars Hyperspace Mountain, hôtels, nouvelles zones de Disneyland Paris... Fais vite le quiz pour savoir si tu connais vraiment bien Disneyland Paris et ses secrets !