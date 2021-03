QUIZ Hunger Games : te souviens-tu vraiment du 1er film ?

Hunger Games : te souviens-tu vraiment du 1er film ? Notre quiz pour le prouver !

Joyeux anniversaire Hunger Games ! Cette semaine, on a fêté les 9 ans de la sortie du premier volet de la saga avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson et Liam Hemsworth. Tu as peut-être vu plusieurs fois le film mais t'en souviens-tu vraiment ? Fais notre quiz pour vérifier !