Hunger Games, La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur : 7 questions auxquelles le livre répond

L'annonce a surpris de nombreux fans de la saga : en janvier dernier, Suzanne Collins annonçait la sortie d'un nouveau roman de l'univers de Hunger Games. Non, pas une suite des aventures de Katniss et Peeta mais... un prequel centré sur le Président Snow. Un choix qui a beaucoup fait parler. L'action du livre se déroule des années avant qu'il n'accède au pouvoir. Coriolanus Snow est alors un étudiant de 18 ans. Pour la 10ème édition des Hunger Games, il est choisi avec 23 autres camarades pour devenir la première génération de mentors des Jeux. Sa rencontre avec sa tribu, une jeune fille du District 12, va tout changer...

C'est déjà officiel : La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur sera adapté au cinéma... mais que vaut le roman ? A-t-il permis d'éclaircir certains détails sur les Jeux et sur la haine que voue Snow au District 12 ? Voici quelques éléments de réponse.

Comment et par qui ont été créés les Hunger Games ?

On sait grâce aux trois romans de la saga Hunger Games que, plus de 70 ans avant le début de l'action, a eu lieu une guerre opposant le Capitole aux districts. Afin de punir les "traîtres", le Capitole a créé les Hunger Games lors desquels, chaque année, 24 jeunes venant des 12 districts s'affrontent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Mais comment ont été créés les Hunger Games et qui est responsable ? La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur nous donne la réponse et il faudra attendre les toutes dernières pages pour le savoir. Le livre en dévoile aussi un peu plus sur la rébellion et sur les origines de Panem avant que Snow ne prenne le pouvoir.

Comment étaient les Jeux avant ?

Lors de l'action de la trilogie originale, Katniss et Peeta participaient aux 74ème Hunger Games. L'action de La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur se déroule 64 ans auparavant, lors de la dixième édition des Jeux. Au fil des chapitres (le livre se divise en trois parties, dont une avant et une pendant les Jeux), on peut se rendre compte que les organisateurs étaient encore plus cruels auparavant (oui, c'est possible). Les tribus y étaient exposés dans un zoo et privés de nourriture. Le livre marque un tournant pour les Hunger Games puisque cette 10ème édition introduit les mentors (rôle que tiendra Haymitch) mais aussi le système de paris et la possibilité d'envoyer des cadeaux dans l'arène. Le roman de Suzanne Collins évoque aussi les modifications génétiques sur les animaux et montre une arène très différente.

Pourquoi Snow déteste-t-il le District 12 ?

Les fans de Hunger Games le savent, Snow joué par Donald Sutherland dans les films, voue une haine au District 12 et à Katniss. On en apprend plus sur ses raisons dans le livre puisque Snow va vivre quelques temps dans le district (on n'en dira pas plus pour éviter les spoilers).

Qui est Tigris ?

Dans La Révolte, le dernier roman de la saga, les lecteurs découvraient Tigris, un personnage vivant au Capitole, qui aidait Katniss, Peeta et les autres à se cacher. Un personnage qui n'est en fait pas du tout anecdotique : dans La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, on apprend que Tigris est en fait la cousine de Coriolanus Snow, qu'elle surnomme Coryo. Elle vit avec lui chez leur grand-mère et ils sont très proches dans le roman. Le livre n'explique pas comment ni pourquoi les deux cousins se sont éloignés.