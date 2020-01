Hunger Games : le Président Snow sera le héros du prequel et ça ne plaît pas à tout le monde

En 2008, Suzanne Collins publiait aux Etats-Unis le premier roman de sa saga Hunger Games centrée sur Katniss Everdeen. Deux romans plus tard (L'Embrasement est sorti en 2009 et La Révolte en 2010), la trilogie était adaptée au cinéma avec Jennifer Lawrence dans le rôle titre. Les quatre volets (l'action du dernier roman a été divisé en deux films) ont rapporté plus de 2,9 milliards de dollars de recettes dans le monde. En novembre dernier, le réalisateur Francis Lawrence annonçait être toujours en discussion pour faire revivre l'univers de Panem au cinéma.

Le prequel de Hunger Games se dévoile

Mais avant de potentiellement replonger dans ce régime totalitaire sur grand écran, c'est en livre que le monde créé par Suzanne Collins reprend vie. 10 ans après la publication du dernier roman de sa trilogie, l'auteure dévoilera en mai 2020 un prequel intitulé The Ballad of Songbirds and Snakes. Non, on y suivra pas l'enfance de Katniss ou de sa famille. Au lieu de ça, Suzanne Collins a décidé de se pencher sur la jeunesse du Président Snow (incarné par Donald Sutherland dans les films). Leader de Panem et dirigeant du Capitole, il est le grand méchant des livres mais surtout celui qui continue année après année à présider les Hunger Games qui voient s'affronter 24 jeunes enfermés dans une arène, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un.

C'est Entertainment Weekly qui a dévoilé un premier extrait du prequel sur son site (en anglais). On y apprend que l'action se déroulera juste avant l'entrée de Snow à l'université, 10 ans après les premiers Hunger Games (l'action de la trilogie débute lors des 74ème Jeux). Le livre devrait raconter comment se déroulaient les Hunger Games de l'époque à travers le regard de Snow et avec l'introduction des mentors (comme Haymitch dans la saga originale). Coriolanus Snow va être choisi pour devenir le mentor de la tribu fille du District 12 (que deviendra Katniss 64 ans plus tard).

Un choix qui fait grincer des dents

Dans son roman, Suzanne Collins semble vouloir faire de Snow un héros et c'est ça qui énerve certains internautes. Une partie des fans a critiqué ce choix, jugeant qu'il n'est pas nécessaire de faire du tyran de la saga originale le héros de l'histoire. "Qui a demandé ça ? Je m'en fiche des origines de Snow" écrit par exemple un internaute sur Twitter.

D'autres ont fait savoir leur déception, expliquant que l'auteure aurait également pu se pencher sur l'origine de Panem et la création des Jeux ou bien sur un autre personnage plus apprécié. Mais ce choix aura-t-il un impact sur les ventes ? Une twitto américaine résume parfaitement bien la réponse : "On est là en train de se plaindre sur le prequel d'Hunger Games qui est centré sur le Président Snow comme si on allait pas l'acheter quand même" a-t-elle écrit.

The Ballad of Songbirds and Snakes sera publié le 19 mai 2020 aux Etats-Unis. La date de sortie en France n'a pas été annoncée pour le moment.