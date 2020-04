Hunger Games de retour : un nouveau film centré sur le Président Snow officialisé

Entre les sorties de films repoussées et les tournages arrêtés, la faute à l'épidémie de coronavirus, le monde du cinéma ne va pas très bien et perd chaque jour beaucoup d'argent. Aussi, afin de s'en sortir et ne pas couler dans les mois à venir, les studios devraient rapidement limiter les prises de risques dans leurs futurs projets et à l'inverse, surfer sur des titres connus et appréciés du public. Ça sera notamment le cas de Lionsgate qui vient d'officialiser un nouveau film Hunger Games.

Hunger Games de retour au cinéma

Alors non, n'espérez pas découvrir la nouvelle vie de Katniss et Peeta, ce film intitulé (en VO) The Ballad of Songbirds and Snakes fera office de prequel. Adapté du prochain livre de Suzanne Collins et réalisé par Francis Lawrence (déjà derrière les films L'embrasement et La révolte partie 1 et 2), ce nouvel opus suivra donc les aventures de Coriolanus Snow (le président de la précédente saga) à l'âge... de 18 ans.

Peu d'infos sont actuellement connues sur ce projet, mais on devrait à priori découvrir que Snow a toujours été une ordure sans âme. D'après EW, l'histoire "se déroulera des années avant qu'il ne devienne le président de Panem, quand il sera choisi pour devenir l'un des mentors lors de la 10ème édition des Hunger Games. Mais sa joie va tourner au dédain quand il découvrira qu'il sera lié à une femme provenant du District 12". Un district visiblement destiné à lui pourrir la vie.

Malheureusement, n'espérez pas découvrir ce film avant quelques années. EW le précise, Francis Lawrence va bientôt s'attaquer à l'écriture du scénario aux côtés de Michael Arndt (L'embrasement), ce qui signifie que le tournage est encore loin...