QUIZ Le Labyrinthe : te souviens-tu VRAIMENT de la saga avec Dylan O'Brien ?

Dylan O'Brien et Thomas Brodie-Sangster en interview pour PRBK. Connais-tu VRAIMENT bien la saga Le Labyrinthe ? Fais vite le quiz !

Ce mardi 13 avril 2021, Le Labyrinthe est diffusé dès 21h05 sur TF1. Le film a eu deux suites : Le Labyrinthe : La Terre brûlée et Le Labyrinthe : Le Remède Mortel. Une trilogie adaptée de la série de romans L'Épreuve de James Dashner. Mais te souviens-tu vraiment de la saga avec Dylan O'Brien (Teen Wolf), Kaya Scodelario (Skins), Thomas Brodie-Sangster (Game of Thrones) ou encore Will Poulter (Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore) ? Fais notre quiz pour le savoir !