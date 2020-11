Thomas Brodie-Sangster (Le Jeu de la dame) a failli arrêter sa carrière après Le Labyrinthe

A 30 ans (eh oui, ça nous rajeunit pas...), Thomas Brodie-Sangster ne semble pas avoir changé. C'est à l'âge de 13 ans que l'acteur britannique s'est fait connaître en incarnant l'adorable petit Sam dans Love Actually, qui était d'ailleurs son premier film. Une carrière qui dure donc puisque depuis 2003, il est très régulièrement apparu au cinéma (Nanny McPhee, Nowhere Boy) ou à la télévision (il a doublé un personnage de Phineas et Ferb et a joué dans Game of Thrones). En 2014, il était au casting de la saga Le Labyrinthe, qui s'est terminée en 2018. Depuis ? Silence radio... jusqu'à la série Le Jeu de la dame, dispo depuis le 23 octobre sur Netflix, où il incarne Benny Watts, l'un des adversaires de Beth (Anya Taylor-Joy).

Thomas Brodie-Sangster a failli mettre fin à sa carrière

Entre 2018 et 2020, Thomas Brodie-Sangster a décidé de s'accorder une pause bien méritée et n'a participé à aucun projet. Dans une interview pour le site NME, le Britannique a dévoilé que cet éloignement des caméras était voulu et réfléchi. "J'ai pris deux ans de pause pour me détendre et me consacrer à d'autres choses" explique la star. Il confie même avoir pensé à arrêter sa carrière. Une remise en question qui n'aura finalement pas duré si longtemps. "Je me suis demandé à quel point ce métier était important pour moi. Mais au final, ça m'a manqué. Ce qui me manquait, c'était cette liberté géniale de pouvoir explorer de nombreuses questions à travers un personnage. Cela permet d'une certaine façon d'explorer une version alternative de soi-même à travers quelqu'un d'autre (...) C'est vraiment pour moi la chose la plus intéressante quand on joue la comédie" a expliqué l'acteur.

Ses drôles de confidences sur Game of Thrones et Love Actually

En plus d'évoquer Le Jeu de la dame (découvrez si la série aura une saison 2), Thomas Brodie-Sangster est aussi revenu sur deux de ses rôles phares : celui de Jojen Reed dans Game of Thrones et celui de Sam dans Love Actually. L'occasion de confier qu'il n'a jamais regardé Game of Thrones en entier, pas même les saisons dans lesquelles il a joué et qu'il n'a pas non plus beaucoup vu Love Actually. "Beaucoup de gens me reconnaissent pour ce rôle. Ça ne me gêne pas, c'est assez drôle ! (...) C'est un film un peu ringard et un peu irréaliste parfois et la bande-originale est assez mièvre mais ça suit différents chemins, différentes personnes, différentes façons de trouver l'amour. Il y a quelque chose de très beau là-dedans" avoue-t-il.