Teen Wolf : une suite possible ? Dylan O'Brien donne son avis

La liste des séries qui feront bientôt leur retour ne cesse de s'allonger. Après les reboots de Gossip Girl et Pretty Little Liars, c'est le come-back de Dexter qui a été annoncé façon revival avec Michael C. Hall. De quoi redonner de l'espoir à ceux qui souhaitent que d'autres séries reviennent à la télé. Parmi les séries dont on parle beaucoup pour une suite, on retrouve Teen Wolf. En mars dernier, on apprenait que les acteurs seraient prêts. Qu'en est-il aujourd'hui pour Dylan O'Brien qui jouait Stiles Stilinski ?

"Nous allons nous retrouver"

Actuellement au casting du film Love and Monsters qui vient de sortir aux Etats-Unis, Dylan O'Brien a évoqué Teen Wolf et le personnage de Stiles qui l'a fait connaître au grand public. L'acteur a notamment expliqué qu'une suite n'était pas à exclure puisqu'il est particulièrement attaché à la série, tout comme les autres stars du show. "Stiles est mon coeur et mon âme. Je sauterai sur l'occasion de refaire quoique ce soit. (...) Nous allons nous retrouver à un moment" a-t-il assuré dans un podcast publié sur Variety.

Même si aucun projet n'est réellement sur les rails pour le moment, Dylan O'Brien est donc plutôt confiant quant à une possible suite de la série diffusée entre 2011 et 2017 sur MTV. Mais qu'imagine-t-il pour Stiles ? "C'est un peu barbant mais j'aime l'idée qu'il est désormais shérif. Qu'il a succédé à son père mais qu'il conduit la jeep au lieu d'une voiture de police. J'adore cette idée. Ça me semble bien" a-t-il expliqué, toujours à Variety. On croise les doigts pour voir ça !