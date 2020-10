Dexter saison 9 : la série de retour en 2021 avec Michael C. Hall !

"Nous voulions revisiter ce personnage unique seulement si nous étions en mesure de trouver une idée originale"

Depuis la fin de Dexter, Michael C. Hall partage régulièrement son envie de reprendre son rôle phare pour une nouvelle saison. Son souhait a donc été entendu sept ans après la fin : "Dexter est une série si spéciale, à la fois pour ses millions de fans et pour Showtime, car ce show révolutionnaire a contribué à mettre notre réseau sur le devant de la scène, il y a de nombreuses années", a expliqué le président de Showtime, Gary Levine.

Il a ensuite confié : "Nous voulions revisiter ce personnage unique seulement si nous étions en mesure de trouver une idée originale digne du brio de la série. Je suis donc heureux de vous annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall ont trouvé l'idée. Nous avons tellement hâte de commencer le tournage et de montrer le résultat au monde entier."