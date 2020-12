Love Actually : les acteurs dans le film vs aujourd'hui

Love Actually : Keira Knightley, Thomas Brodie-Sangster... les acteurs dans le film vs aujourd'hui

M6 nous met (encore plus) dans l'ambiance de Noël. Ce jeudi 10 décembre, la chaîne diffuse Love Actually, comédie romantique 100% culte avec un casting cinq étoiles. Le film est sorti en 2003 et autant vous dire qu'en 17 ans, les acteurs, comme Keira Knightley ou Thomas Brodie-Sangster, ont pas mal changé. Découvrez-les dans le film VS aujourd'hui. Coup de vieux assuré !

Hugh Grant dans Love Actually vs en 2020

Keira Knightley (Juliet) Son âge lors de la sortie du film : 18 ans | Son âge aujourd'hui : 35 ans

Keira Knightley dans Love Actually vs en 2020

Andrew Lincoln (Mark) Son âge lors de la sortie du film : 30 ans | Son âge aujourd'hui : 47 ans

Andrew Lincoln dans Love Actually vs en 2020

Thoma Brodie Sangter (Sam) Son âge lors de la sortie du film : 13 ans | Son âge aujourd'hui : 30 ans

Thomas Brodie-Sangster dans Love Actually vs en 2020

Liam Neeson (Daniel) Son âge lors de la sortie du film : 51 ans | Son âge aujourd'hui : 68 ans

Liam Neeson dans Love Actually vs en 2020

Emma Thompson (Karen) Son âge lors de la sortie du film : 44 ans | Son âge aujourd'hui : 61 ans

Emma Thompson dans Love Actually vs en 2020

Colin Firth (Jamie) Son âge lors de la sortie du film : 43 ans | Son âge aujourd'hui : 60 ans

Colin Firth dans Love Actually vs en 2020

Laura Linney (Sarah) Son âge lors de la sortie du film : 39 ans | Son âge aujourd'hui : 56 ans

Laura Linney dans Love Actually vs en 2020

Martine McCutcheon (Natalie) Son âge lors de la sortie du film : 27 ans | Son âge aujourd'hui : 44 ans

Martine McCutcheon dans Love Actually vs en 2020

Lúcia Moniz (Aurelia) Son âge lors de la sortie du film : 27 ans | Son âge aujourd'hui : 44 ans

Lúcia Moniz dans Love Actually vs en 2020

Olivia Olson (Joanna) Son âge lors de la sortie du film : 11 ans | Son âge aujourd'hui : 28 ans

Olivia Olson dans Love Actually vs en 2020

Chiwetel Ejiofor (Peter) Son âge lors de la sortie du film : 26 ans | Son âge aujourd'hui : 43 ans

Chiwetel Ejiofor dans Love Actually vs en 2020

Bill Nighy (Billy Mack) Son âge lors de la sortie du film : 54 ans | Son âge aujourd'hui : 70 ans

Bill Nighy dans Love Actually vs en 2020

Heike Makatsch (Mia) Son âge lors de la sortie du film : 32 ans | Son âge aujourd'hui : 49 ans

Heike Makatsch dans Love Actually vs en 2020

Kris Marshall (Colin) Son âge lors de la sortie du film : 30 ans | Son âge aujourd'hui : 47 ans

Kris Marshall dans Love Actually vs en 2020

Martin Freeman (Jack) Son âge lors de la sortie du film : 32 ans | Son âge aujourd'hui : 49 ans

Martin Freeman dans Love Actually vs en 2020

Rodrigo Santoro (Karl) Son âge lors de la sortie du film : 28 ans | Son âge aujourd'hui : 45 ans

Rodrigo Santoro dans Love Actually vs en 2020

Joanna Page (Judy) Son âge lors de la sortie du film : 25 ans | Son âge aujourd'hui : 42 ans

Joanna Page dans Love Actually vs en 2020

Lulu Popplewell (Daisy) Son âge lors de la sortie du film : 12 ans | Son âge aujourd'hui : 29 ans

Lulu Popplewell dans Love Actually vs en 2020

Billy Bob Thornton (le Président des Etats-Unis) Son âge lors de la sortie du film : 48 ans | Son âge aujourd'hui : 65 ans

Billy Bob Thornton dans Love Actually vs en 2020

Rowan Atkinson (le vendeur) Son âge lors de la sortie du film : 48 ans | Son âge aujourd'hui : 65 ans

Rowan Atkinson dans Love Actually vs en 2020

Alan Rickman (Harry) Son âge lors de la sortie du film : 57 ans | Alan Rickman est décédé en janvier 2016 à 69 ans.