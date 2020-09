30 jours max, Bac Nord, Love and Monsters... Rattrapage des bandes-annonces ciné de la semaine

30 jours max, Bac Nord, Love and Monsters... les bandes-annonces ciné de la semaine

Malgré l'épidémie de Covid-19 toujours active, de nombreux films nous attendent encore en cette fin d'année 2020. On a pu le découvrir cette semaine avec une avalanche de bandes-annonces, on aura notamment le droit à de la comédie (30 jours max), de l'horreur (Love and Monsters) et du polar (Bac Nord).

30 jours max : la bande-annonce

Love and Monsters Dans un mois 1/2, c'est déjà Halloween. Pour fêter ça, Paramount a pris la décision de sortir (en VOD) le film Love and Monsters le 16 octobre prochain. Au programme ici ? Un film de science-fiction porté par Dylan O'Brien qui devrait flirter avec l'aventure horrifique pour ado et... le gros nanar bien ridicule. Suite à une invasion de créatures aliens, Joel (Dylan O'Brien) a tout perdu, que ce soit sa routine, sa famille ou son innocence. Cependant, il retrouve un espoir en découvrant que sa petite-amie est toujours envie, et il décide alors de partir à sa recherche, quitte à se mettre en grand danger dans ce nouveau monde plein de surprises. Ça a l'air aussi cool que nul. Sortie prévue : le 16 octobre prochain

Love and Monsters : la bande-annonce

Les Sept de Chicago Pour son deuxième film seulement en tant que réalisateur, Aaron Sorkin (scénariste de génie à Hollywood) a décidé de s'attaquer à un procès historique aux USA. En 1968, les organisateurs d'une manifestation censée être pacifique orchestrée lors de la Convention démocrate se sont retrouvés accusés d'avoir délibérément eu recours à la violence et de conspiration politique. Et comme le prouve la bande-annonce, ce film - qui mettra en lumière cette affaire passionnante, permettra à Aaron Sorkin de faire une nouvelle fois parler son talent pour les dialogues : "- Ça m'inquiète que vous deviez y réfléchir. - Laissez-moi deux secondes. Je n'avais encore jamais été envoyé en procès simplement pour mes pensées". Sortie prévue : le 16 octobre

En 1968, Chicago, 7 personnes sont accuses de conspiration, d'incitation la rvolte et d'autres crimes pendant la Convention Dmocrate.



Aaron Sorkin (The Social Network...) a dcid de mettre cette histoire vraie l'cran dans "Les Sept de Chicago". Le 16 octobre. pic.twitter.com/DnXUUgX5lz — Netflix France (@NetflixFR) September 15, 2020

Les Chroniques de Noël 2 2020 est peut-être une année horrible à totalement oublier, mais cela ne signifie pas qu'il ne faudra pas célébrer Noël. Aussi, afin de nous y préparer doucement et tenter de nous mettre dans l'ambiance malgré l'épidémie de Covid-19 qui pourrait bouleverser nos plans, Netflix dévoilera la suite de sa comédie Les Chroniques de Noël (2018) dans laquelle Kurt Russell renfilera son costume du Père Noël et tentera de faire revivre la magie dans le coeur de Kate Pierce et de sauver cette fête face aux agissements du terrible Belsnickel. Sortie prévue : le 25 novembre prochain

Les Chroniques de Noël 2 : la bande-annonce

Bac Nord Oubliez tout ce que vous pensez connaître de Marseille, Bac Nord va vous surprendre à travers un polar aussi intense que surprenant. Dans ce film signé Cédric Jimenez et porté par un incroyable casting composé entre autres de Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou ou encore Adèle Exarchopoulos, on y suivra le quotidien d'une unité de flics plongée dans l'un des quartiers les plus chauds et dangereux de la ville. L'occasion de constater que tout n'est pas tout noir ou tout blanc et que les apparences sont parfois trompeuses, mais également de réaliser que oui, il est possible de réaliser des films d'action spectaculaires en France. Sortie prévue : le 23 décembre prochain