Gossip Girl a eu droit à son reboot, diffusé depuis le 8 juillet 2021 sur HBO Max aux USA. En attendant la diffusion en France sur Warner TV, vous pouvez voir la série Gossip Girl originale sur Netflix, en intégralité. L'occasion de retrouver Blair Waldorf (Leighton Meester), Serena Van Der Woodsen (Blake Lively), Chuck Bass (Ed Westwick), Nate Archibald (Chace Crawford) ou encore Dan Humphrey (Penn Badgley) dans leurs tenues de créateurs, leurs soirées VIP et leurs apparts de luxe à New York. Mais es-tu incollable sur Gossip Girl ? Fais notre test pour le savoir !

QUIZ Es-tu incollable sur Gossip Girl ? Comment s'appelle le livre qu'a écrit Dan ? Avec quel homme politique français Lily, la mère de Serena, aurait eu une aventure ? Quelle actrice française n'a pas joué dans Gossip Girl ? Comment s'appelle le personnage de Mädchen Amick dans Gossip Girl ? Qu'est-ce que Rufus, le père de Dan, cuisine le plus souvent pour le petit-déjeuner ? Quel est le deuxième prénom de Serena Van Der Woodsen ? Dans quel magazine Blair fait-elle son stage ? Comment s'appelle la fille de Dorota et Vanya ? Tu n'y connais pas grand chose sur Gossip Girl. Tu as maté Gossip Girl mais tu ne te souviens pas de tout. Bravo, tu te rappelles bien des épisodes de Gossip Girl !