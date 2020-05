Gossip Girl : aviez-vous repéré ce gros fail de tenue sur Serena ?

Même des années après leur diffusion à la télé ou leur sortie au cinéma, les séries et les films peuvent encore nous surprendre. Il y a quelques jours, un fan révélait une erreur cachée dans High School Musical et un autre repérait une scène coupée inédite dans Harry Potter et La Coupe de Feu. Cette fois, c'est Gossip Girl qui nous surprend.

Un jogging apparaît dans une scène de Gossip Girl

Au fil des saisons de Gossip Girl, Serena (Blake Lively) et Blair (Leighton Meester) ont enchaîné les tenues sublimes, nous faisant parfois pâlir de jalousie ! Mais sur le tournage du show qui se déroulait à New York, les actrices n'étaient pas tout le temps en jupes courtes et talons hauts. Sur des photos de paparazzis, on a pu les voir par exemple tourner des scènes... en chaussons ! Cette fois, c'est un jogging qui a été repéré dans un épisode.

C'est sur Tik Tok que @skyehanamaikai a repéré ce fail. Dans l'épisode 4 de la saison 6, Serena porte une sublime robe corail. Dans une première scène, on peut voir sa tenue en entier. Mais dans une autre (alors qu'elle dîne avec Dan), on peut voir que Blake Lively porte un jogging noir sous sa robe. Bien qu'elle tienne un sac pour tenter de le cacher, on peut bien le voir dans la série. La preuve en images.

Avant