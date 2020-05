Harry Potter et La Coupe de Feu : une fan découvre une scène coupée inédite très gênante

Près de 15 ans après sa sortie au cinéma, le film Harry Potter et la Coupe de feu continue de surprendre ses fans. Et ce n'est pas l'internaute Kristina Marie Claire qui dira le contraire, puisqu'elle vient tout simplement de découvrir une scène inédite de ce 4ème épisode. Oui, c'est encore possible et oui, la séquence en question est très spéciale.

Une scène coupée découverte par hasard

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas en se perdant sur YouTube ou dans les sombres recoins d'Internet qu'elle est tombée sur cette scène, mais en regardant la télévision. En effet, c'est à l'occasion de la diffusion du film sur la chaîne SyFy aux USA que la jeune femme a repéré une petite étrangeté au moment de l'arrivée des membres de Durmstrang dans le réfectoire de Poudlard.

Dans la version connue de tous, on y aperçoit les potes de Viktor Krum faire le show dans la salle (pirouettes, lance flamme...) avant que Dumbledore ne fasse un gros câlin à Igor Karkaroff. Or, dans la version épinglée par l'internaute (voir ci-dessous), on y découvre qu'avant de prendre dans ses bras le terrible directeur de Durmstrang, le dirlo de Poudlard avait réuni tous ses élèves afin qu'ils chantent la bienvenue aux nouveaux sorciers façon karaoké, le tout ponctué par une mini chorégraphie ridicule.

Un grand mystère autour

Comment cette scène - qui n'était ni présente au cinéma, ni dans les DVD/Blu-ray du film, s'est elle finalement retrouvée à la télévision ? C'est le grand mystère. Néanmoins, la théorie la plus insistante à ce sujet explique que, généralement, lors des diffusions télé, les chaînes bénéficient de versions modifiées avec la suppression de certaines scènes jugées trop choquantes ou problématiques pour un horaire précis, ou bien, à l'inverse, l'ajout d'autres scènes que l'on peut parfois retrouver dans les bonus.

Et à la question "Pourquoi cette scène a été coupée au montage final ?", la réponse se trouve dans la réaction de Drago. Même si elle fait écho à une chanson qui existe dans le livre Harry Potter à l'école des sorciers, elle est particulièrement gênante et fait passer les élèves de Poudlard pour des simplets. Déjà qu'ils s'apprêtaient à galérer à pécho avec le bal, ils n'avaient pas besoin de ça en plus...