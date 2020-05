High School Musical : aviez-vous remarqué cette erreur dans le premier film ?

High School Musical : une fan remarque une erreur dans le film, les internautes choqués

Une fan de High School Musical a revu le premier volet de la franchise. Et elle a découvert une erreur dans une scène mythique entre Troy (Zac Efron) et Gabriella (Vanessa Hudgens). Et vous, l'aviez-vous déjà remarqué ?

Il s'agit de la scène où Troy (Zac Efron) et Gabriella (Vanessa Hudgens) chantent Breaking Free dans l'auditorium de l'école. Terrorisée par le trac, l'héroïne n'arrive pas à chanter. Alors que leurs camarades de classe s'assoient dans la salle pour les écouter, elle ne réussit pas à sortir un seul son de sa bouche. Troy tente de la rassurer en lui parlant. Et quand la chanson recommence pour que Gabriella se lance, ce n'est finalement même pas elle qui commence à chanter mais Troy. Plusieurs internautes sont choqués En légende de ce passage vidéo relayé sur TikTok, la fan qui a trouvé cette erreur a écrit "WTF ?" mais aussi "Comment est-ce que nous sommes passés à côté de ça ?". Et les internautes sont nombreux à réagir à cette scène mythique du film. Alors que les acteurs s'étaient revus lors des retrouvailles de High School Musical, beaucoup de fans se demandent eux aussi comment ils n'ont pas remarqué cette erreur avant. D'autant plus que comme certains l'ont aussi souligné, lors des répétitions dans le film, c'est déjà Troy qui commence la chanson Breaking Free. Alors pourquoi essayer de faire croire que c'est Gabriella qui est sensée chanter en premier ? Les téléspectateurs se posent la question, maintenant qu'ils ont découvert ce petit bug.