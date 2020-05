High School Musical : pourquoi la série n'est pas un remake ? Le créateur se confie

Depuis un mois, vous pouvez voir ou revoir la trilogie High School Musical sur Disney+. En plus des trois films, la plateforme a aussi mis en ligne les épisodes d'une série. Mais High School Musical : la comédie musicale, la série est bien différente des longs-métrages : on y suit un groupe d'ados qui vont monter une comédie musicale inspirée du premier film. Si elle reprend donc les chansons cultes de High School Musical, la série ne met pas en scène Troy, Gabriella ou Sharpay mais Ricky, Nini ou encore EJ.

L'idée d'un revival mis très rapidement de côté

Présent lors d'une conférence de presse virtuelle, Tim Federle, le créateur de la série, s'est confié sur la naissance de High School Musical : la comédie musicale, la série et dévoilé pourquoi il a décidé de ne pas faire un remake. Selon lui, il était trop tôt pour faire revivre les personnages joués par Zac Efron, Vanessa Hudgens ou Ashley Tisdale. "Quand on va voir un revival, c'est la musique qu'on connait avec des acteurs qui la chante différemment (...) Pour moi, ce n'est pas une ancienne franchise qui aurait 50 ans. Je n'aurais pas voulu comparer ces jeunes acteurs à Zac Efron et Vanessa Hudgens. Je pensais que ce serait plus excitant de voir ces jeunes mettre un costume mais avoir leur propre vie. Très rapidement, on a mis de côté l'idée de faire un revival et on voulait faire une chose nouvelle." a-t-il confié.

Pour créer la série, il s'est inspiré en partie de son enfance pour l'histoire du groupe d'ados (il a été danseur à Broadway) mais aussi de la série The Office pour le côté "mockumentary". Afin de moderniser la série, il a aussi choisi avec son équipe de bousculer les genres. Dans la comédie musicale, Sharpay est par exemple jouée par un personnage masculin. "Une des raisons de faire High School Musical aujourd'hui, c'est de faire des choses qu'on aurait pas pu faire il y a 15 ans" a-t-il expliqué lors de cette conférence virtuelle.

L'importance de choisir de vrais ados

Pour incarner les héros de la série, Tim Federle a tenu à recruter de vrais ados (Olivia Rodrigo qui joue Nini a 17 ans et Joshua Bassett 19 ans). "Je voulais que ce soit authentique en choisissant de vrais ados qui pouvaient vraiment chanter. Dans beaucoup de séries, les ados sont joués par des personnes de 25 ou 35 ans" rappelle le créateur.

Un titre encore plus long envisagé

High School Musical : la comédie musicale, la série aurait pu avoir un titre encore plus long. Oui, c'est possible. Tim Federle a en effet confié qu'il avait d'abord voulu l'appeler The Making of High School Musical, The Musical : The Series. "On m'a dit : 'Calme toi, tu as bu trop de café'" se souvient le créateur avec humour. Il assume d'ailleurs le titre long du show. "On voulait un titre qui sorte de l'ordinaire, qui fasse rire même dont on puisse se moquer." a-t-il assuré.

Propos recueillis lors d'une conférence de presse virtuelle.