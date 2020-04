High School Musical, la série (Disney+) : qui sont les "nouveaux" Troy et Gabriella ?

C'est une franchise qui a bercé l'enfance ou l'adolescence de beaucoup d'entre nous : entre 2006 et 2008, on a pu suivre d'abord sur Disney Channel puis au cinéma les aventures de Troy Bolton (Zac Efron), Gabriella Montez (Vanessa Hudgens), Sharpay Evans (Ashley Tisdale) et les autres dans High School Musical. Des rumeurs d'un quatrième film ont circulé mais Disney+ a décidé de se tourner vers un projet différent. Dans High School Musical : la comédie musicale, la série, on suit un groupe d'ados vivant à Salt Lake City et étudiant dans le lycée qui a servi de décors pour la franchise. Miss Jenn, une prof de théâtre, décide de monter une comédie musicale adaptée du premier film de la saga. La série est tournée sous forme d'un faux documentaire et contient évidemment de nombreux clins d'oeils aux films High School Musical.

Vous l'aurez compris, Troy et Gabriella ne sont pas des personnages à part entière dans High School Musical : la comédie musical, la série. Mais deux ados vont les incarner dans la comédie musicale. On vous présente Olivia Rodrigo qui joue Nini et Joshua Bassett qui incarne Ricky.

Olivia Rodrigo joue Nini

Dans High School Musical : la comédie musicale, la série, Nini est l'ex de Ricky qui l'a largué quelques mois plus tôt. Elle semble avoir tourné la page puisqu'elle est désormais en couple avec E.J. de qui elle s'est rapprochée lors d'un camp de vacances. Nini a du talent mais n'a pas beaucoup confiance en elle. Elle est plutôt habituée à des seconds rôles plutôt qu'à être la star. C'est Olivia Rodrigo qui incarne Nini dans le show. Elle a seulement 17 ans mais connaît déjà bien Disney. Elle a tenu son premier grand rôle dans Frankie et Paige diffusée entre 2016 et 2019 sur Disney Channel. L'actrice a pris des cours de théâtre et de chant dès ses 6 ans.