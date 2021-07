Malcolm : es-tu un vrai fan de la série ?

Quels sont les prénoms des filles que Lois imagine avoir ?

Comment s'appelle le singe de Craig ?

Quel jour de la semaine Hal n'a jamais travaillé en 15 ans ?

Quel est le QI de Malcolm ?

Qui incarne le père de Hal dans la série ?

Quel groupe interprète "Boss of me", le générique de la série ?

Quelle est la particularité de Frankie Muniz ?

Qui est Chris Benoit dans la série ?

Dans quelle ville habite la famille de Malcolm ?

Quelle est la particularité de Bryan Cranston ?

Bof bof

Malcolm est rediffusée 78 fois par an et tu as un score aussi petit ? Une vraie déception. On dirait Craig : jamais capable d'aller au bout des choses. Life is unfair, mais tu le cherches aussi.