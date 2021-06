QUIZ : ces acteurs ont-ils joué dans cette série ? Attention aux pièges !

Le casting de La Chronique des Bridgerton en interview pour PRBK. QUIZ : Cet acteur ou cette actrice a-t-il / elle joué dans cette série ?

Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton), Tom Ellis (Lucifer)... Ces acteurs et ces actrices ont-ils joué dans d'autres séries ? Lesquelles ? Si on te montre un acteur et une actrice en photo, peux-tu nous dire si il ou elle a joué dans telle ou telle série ? Fais notre test pour le savoir !