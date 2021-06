La Chronique des Bridgerton : Phoebe Dynevor ne pensait pas avoir le rôle Daphné, "J'étais choquée"

Pour jouer Daphné dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Phoebe Dynevor a avoué avoir menti lors de son audition. L'actrice britannique qui vient de faire ses premiers pas sur le tournage de la saison 2 et a été photographiée en costume est revenue sur son audition dans une interview donnée en compagnie de Nicola Coughlan (Penelope) et Claudia Jessie (Eloïse) à la fondation SAG-AFTRA.

Phoebe Dynevor ne pensait vraiment pas avoir le rôle de Daphné

Pour incarner les héros de La Chronique des Bridgerton, la directrice de casting a dû chercher de jeunes talents. Parmi eux, Phoebe Dynevor, vue précédemment dans les séries Younger et Snatch. L'actrice de 26 ans a été contactée via son agent pour une rencontre avec le showrunner et créateur, Chris Van Dusen, et avec la productrice Betsy Beers. Mais très rapidement, la star confie qu'elle a été persuadée qu'elle n'obtiendrait pas le premier rôle de la série. "Je pensais que je n'allais pas avoir le rôle donc je me suis dit : 'Je peux faire ce que je pense et on verra'" s'est souvenue Phoebe Dynevor.

Pourtant, une semaine après, elle a rencontré Regé-Jean Page pour une audition en commun. L'acteur qui a annoncé son départ de la série avait déjà été choisi pour jouer Simon, le Duc de Hastings. Mais encore une fois, Phoebe Dynevor n'y croyait pas DU TOUT. "Ça c'était bien passé et Shonda Rhimes était là, ce qui était terrifiant. Mais je me disais : 'Je m'en fous, je m'en fiche de ça !' (...) Je me souviens que j'ai dit à Regé après l'audition : 'Tu vas t'amuser, c'est un rôle génial, tu vas être super. Peu importe qui jouera Daphné, elle sera super. Je suis super contente pour toi. Salut !'" Je ne pensais pas le revoir !"

"J'étais super choquée"

Au final, Phoebe Dynevor a eu tort de ne pas avoir confiance en elle : le lendemain, elle était recontactée pour lui annoncer qu'elle serait Daphné dans la série de Netflix. "Ils m'ont appelé pour me dire que j'avais le rôle et j'étais super choquée." explique la star qui est devenue mondialement célèbre grâce au succès de la série.