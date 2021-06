TEST Lucifer : quel personnage de la série es-tu ?

A peine la saison 5 partie 2 de Lucifer mise en ligne sur Netflix, et déjà les fans attendent la saison 6. Mais en attendant de voir la suite de la série avec Tom Ellis et Lauren German, découvres quel personnage de la série tu pourrais être. Eh oui, fais notre test en 8 questions pour savoir si tu ressembles plus à Lucifer Morningstar, Chloe Decker, Linda ou Maze !