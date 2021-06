Lucifer Morningstar, Chloe Decker, Amenadiel, Maze, Dan ou encore Linda sont de retour ! En attendant de découvrir la saison 6 de Lucifer qui sera la dernière, la partie 2 de la saison 5 de la série Netflix est dispo depuis le 28 mai 2021. Mais as-tu bien suivi toute la suite de la saison ? As-tu bien maté les épisodes ? Fais notre quiz pour le découvrir ! Et don't worry, il est garanti sans spoilers sur les intrigues !

QUIZ Lucifer : as-tu bien suivi la partie 2 de la saison 5 ? Que mangent Lucifer, Michael, Dieu, Amenadiel et Linda lors de leur repas de famille ? Lucifer, Chloe, Dan et Ella enquêtent sur le meurtre d'une gérante d'aquarium. Quel est son nom ? De quoi parle le roman d'Ella ? Quand Maze révèle ce qu'elle aime en Enfer, dans quel ordre donne-t-elle sa réponse ? Comment s'appelle l'agent qui attend Dan au Mexique ? Quelle chanson Chloe, Ella et Lucifer chantent sur la scène de crime en faisant une choré ? Quel cocktail Lucifer prépare-t-il à Amenadiel ? Quel aliment que mange Dieu lui fait mal ? Non, tu n'as pas bien suivi ! Soit tu n'as pas du tout maté la partie 2 de la saison 5 de Lucifer, soit tu t'es endormi(e) devant les épisodes. Tu as bien maté les épisodes de Lucifer, mais tu ne te rappelles pas de tout. Un conseil : regardes une nouvelle fois la partie 2 de la saison 5 avant la saison 6 ! Tu as très bien suivi ! La partie 2 de la saison 5 de Lucifer n'a aucun secret pour toi, tu l'as binge-watchée à mort.