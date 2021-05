Lucifer saison 5, partie 2 : la fin "va briser le coeur de tout le monde"

La date de sortie est cochée dans l'agenda de tous les fans : c'est le vendredi 28 mai 2021 que la partie 2 de la saison 5 de Lucifer sera mise en ligne sur Netflix. Un retour extrêmement attendu du public, qui ne devrait pourtant pas être très joyeux. Là où les bandes annonces nous laissaient espérer une suite aussi badass que réjouissante, DB Woodside a profité d'une interview pour nous mettre en garde.

La fin de la saison 5 va briser des coeurs

Sans dévoiler le moindre détail afin de ne pas gâcher la surprise, l'interprète d'Amenadiel a tout de même confié à Entertainment Tonight, "Vers la fin de la partie 2, quelque chose de choquant va se passer". Et selon l'acteur, la situation en question "va briser le coeur de tout le monde".

Un personnage va-t-il mourir ? Un couple va-t-il se dire adieu ? DB Woodside n'a rien laissé paraître. Toutefois, il l'a rapidement précisé, là où la conclusion de la saison 5 devrait faire pleurer plus d'un fan, ces mêmes larmes pourraient heureusement sécher ensuite, "Ce que je peux dire aux gens c'est, 'Hey, on a une saison 6. Donc même si votre coeur s'apprête à être totalement écrasé, gardez l'espoir !'" De quoi fortement nous intriguer et déjà lancer quelques théories pour l'an prochain.

Une happy ending pour Amenadiel ?

La seule chose de certaine à ce jour, c'est que Amenadiel ne va pas disparaître. Et pour cause, DB Woodside a laissé entendre que son personnage aura de son côté le droit à une happy ending. Après avoir confié, "Il va trouver l'amour, mais d'une façon vraiment différente. Ca va à la fois choquer les fans et les surprendre, car ça sera inattendu", le comédien a tout simplement dévoilé, "Je pense que ça va les rendre très, très heureux. Ca sera la fin parfaite pour une personne comme Amenadiel. Il a beaucoup à donner et il va recevoir beaucoup d'amour".