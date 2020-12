Lucifer saison 6 : un ange rebelle et un flic spécial vont débarquer dans la série

En attendant que Netflix se décide enfin à mettre en ligne la suite de la saison 5 de Lucifer, c'est la saison 6 qui se prépare en coulisses. Et on vient de l'apprendre, les créateurs profiteront des derniers épisodes de la série pour mettre en scènes deux nouveaux personnages : un ange rebelle et un flic. Attention spoilers.