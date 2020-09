Lucifer saison 6 : moins d'épisodes pour la fin !

La fin approche pour Lucifer. D'abord annulée par la chaîne FOX, la série a ensuite été sauvée par Netflix qui lui a donné une saison 4 puis une saison 5 d'abord annoncée comme la dernière avant le renouvellement pour une saison 6. Le tournage des ultimes épisodes va bientôt commencer mais cette bonne nouvelle s'accompagne d'une moins bonne...

Une saison 6 plus courte

Selon TVLine qui avait été l'un des premiers à évoquer le potentiel renouvellement de Lucifer pour une saison 6 et semble donc bien renseigné, la sixième et dernière saison de la série avec Tom Ellis devrait être plus courte. Eh oui, selon des sources citées par le site spécialisé, cette saison 6 ne devrait contenir que 10 épisodes, comme la saison 4 mais 6 de moins que la saison 5. Initialement, Netflix avait commandé 10 épisodes pour la cinquième saison avant d'annoncer six épisodes supplémentaires. Au terme de sa saison 6, Lucifer devrait donc atteindre 93 épisodes, et non pas 100 épisodes comme l'espéraient certains fans. Pour l'instant, Netflix n'a pas confirmé cette info.

Annoncée en juin dernier, la saison 6 de Lucifer va permettre à la série de clôturer toutes les intrigues. Joe Henderson et Idly Modrovich, les deux showrunners, s'étaient confiés sur sa conception dans une interview donnée à Entertainment Weekly : "Nous avons réalisé que la fin prévue pour le dernier épisode racontait beaucoup de supers histoires accélérées pour nous donner une fin satisfaisante pour tous nos personnages. Nous nous sommes dit : "Prenons ce qu'il se passe dans cette scène et creusons pour vraiment explorer comment ces personnages vont terminer là où ils vont terminer".