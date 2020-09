Lucifer saison 5, partie 2 : le tournage va bientôt reprendre

Lucifer saison 5, partie 2 : le tournage qui s'était arrêté va bientôt reprendre avec Tom Ellis et le reste du casting

Pour celles et ceux qui ont déjà bingewatché la partie 1 de la saison 5 de Lucifer, bonne nouvelle : le tournage de la partie 2 va bientôt reprendre. Il ne manquerait qu'un seul épisode, le 16ème et dernier de la saison 5, qui n'a pas été tourné en intégralité. Mais les acteurs de la série Netflix devraient bientôt retrouver les plateaux pour tourner cet épisode, et ceux de la saison 6.