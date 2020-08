Lucifer saison 6 : Tom Ellis réagit à la fin de la série

Lucifer durera finalement un peu plus longtemps que prévu. D'abord annulée par la FOX à la fin de sa saison 3, la série avec Tom Ellis et Lauren German a été sauvée pour une saison 4 par Netflix et depuis son arrivée sur la plateforme, la série cartonne. Si bien qu'après avoir annoncé la fin à l'issue de la saison 5, Netflix a finalement commandé une saison 6. Mais on a bien failli ne pas y avoir droit selon la presse américaine. Alors que la plateforme était prête, il s'est murmuré que Tom Ellis était en désaccord avec la production et l'acteur aurait mis du temps avant de signer son contrat. Une chose que le principal intéressé a à moitié démenti dans une nouvelle interview.

Tom Ellis avait déjà signé pour six saisons

Tom Ellis a-t-il freiné le renouvellement de Lucifer pour une saison 6 par Netflix ? Peut-être pas en fait... Interrogé par le site du magazine Da Man, l'acteur britannique a évoqué les rumeurs et fait une surprenante révélation : il n'avait pas besoin de signer un nouveau contrat car il était déjà engagé sur six saisons. "Pour être clair, j'avais signé pour six saisons de Lucifer quand j'ai eu ce travail donc c'était assez déroutant de lire que j'avais un choix dans tout ça." a-t-il expliqué au magazine.

Dans son interview, l'acteur revient aussi sur la fin de la série. "Je suis triste que la série arrive à sa fin car elle est une énorme partie de ma vie depuis la moitié d'une décennie" a-t-il expliqué. Mais la première annonce d'annulation - à l'issue de la saison 5 - avait déjà préparé Tom Ellis. "On nous a dit que la saison 5 serait la dernière et j'ai vécu dans cette réalité durant le tournage (la quasi-totalité de la cinquième saison a été tournée avant la crise du Coronavirus, ndlr). Donc je peux dire que j'ai eu le temps de m'habituer à l'idée de la fin. Dans ce monde de la télé, c'est un privilège de pouvoir écrire une vraie fin donc j'y trouve un sentiment de paix. Nous avons eu ce privilège deux fois !" confie l'acteur.

"Lucifer a été un vrai cadeau"

Tom Ellis est en tout cas très heureux d'avoir incarné Lucifer Morningstar qui, pour lui, est "un vrai cadeau". "Je ne pense pas que j'aurai de nouveau l'opportunité d'avoir tellement de variété avec un personnage" confie l'acteur. Pour la suite, le beau brun aimerait cependant surprendre. "J'ai toujours voulu faire des choses complètements différentes. J'ai été formé au théâtre et je voudrais toujours revenir à mes racines (...) Le cinéma est aussi une passion et j'adorerais tourner dans des films." a-t-il expliqué, ajoutant qu'il rêvait de travailler avec Danny Boyle, Jordan Peele, Kenneth Branagh, Ava DuVernay ou encore Sam Mendes. Autre rêve de l'acteur ? Une comédie romantique. On ne dit pas non !