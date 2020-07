Lucifer saison 6 : les showrunners expliquent comment elle a été conçue

Netflix fait durer le plaisir. Le 21 août, la plateforme mettra en ligne les 8 premiers épisodes de la saison 5, qui réservent une grosse surprise comme on a pu le voir dans la première bande-annonce. Le plus sexy des diables reviendra ensuite dans les 8 autres épisodes de la cinquième saison, qui sera suivie d'une saison 6, officialisée en juin dernier. Les showrunners avaient déjà esquissé la fin de la série au moment du renouvellement.

Les showrunners de Lucifer se confient sur la saison 6

Interrogés par Entertainment Weekly, Joe Henderson et Idly Modrovich se sont confiés sur leur processus pour créer la saison 6 de Lucifer alors que la saison 5 était terminée (mais pas tournée à cause de la pandémie de Coronavirus). "Nous avons réalisé que la fin prévue pour le dernier épisode racontait beaucoup de supers histoires accélérées pour nous donner une fin satisfaisante pour tous nos personnages. Nous nous sommes dit : "Prenons ce qu'il se passe dans cette scène et creusons pour vraiment explorer comment ces personnages vont terminer là où ils vont terminer" précise Idly Modrovich. Vous l'avez compris, le renouvellement de Lucifer pour une saison 6 n'aura donc pas d'impact sur les plans des scénaristes pour la saison 5. C'est même ce qu'ont demandé les deux showrunners à Netflix.

Cette fois, c'est la dernière !

De son côté, Joe Henderson a confié être satisfait de la décision de donner une saison 6 à Lucifer. "C'est l'histoire que nous allions raconter mais beaucoup plus importante et plus intéressante. Ça me brise le coeur de me dire qu'on a failli ne pas le faire" a-t-il expliqué. Il affirme aussi que cette sixième saison sera bien la dernière.