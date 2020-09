Lucifer saison 5, partie 2 : un premier extrait de l'épisode musical dévoilé

Le 21 août dernier, Netflix mettait en ligne les 8 premiers épisodes de la saison 5 de Lucifer, après plus d'un an d'attente. Si, comme nous, vous avez dévoré la partie 1, vous avez sûrement hâte de découvrir la partie 2. Patience, elle n'arrivera pas tout de suite puisque le final n'est pas encore complètement terminé mais les producteurs ont fait un petit cadeau à ceux qui ont suivi le panel dédié à la série lors du DC FanDome ce samedi 12 septembre.

Un premier extrait de l'épisode musical de Lucifer

Exclusivement pour les téléspectateurs de l'événement, Netflix a dévoilé le tout premier extrait de l'épisode musical de Lucifer qui, of course, s'est retrouvé en ligne peu de temps après avoir été montré lors de l'événement virtuel. Si Lucifer a plusieurs fois poussé la chansonnette dans la série (c'est d'ailleurs bien Tom Ellis qui chante), le casting tout entier va donner de la voix dans cet épisode spécial. Dans la vidéo, on peut voir la team chanter le titre culte de Queen, Another One Bites the Dust :