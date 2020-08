Lucifer : 7 secrets sur la série

5. Une pétition contre la série

Evidemment, on adore Lucifer mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Lors de sa diffusion sur la chaîne FOX aux Etats-Unis, la série était loin de faire l'unanimité et certains ont même demandé son annulation dans une pétition signée par plus de 134 000 personnes avant même la diffusion du premier épisode. Pourquoi ? Car l'American Family Association (une association conservatrice) reprochait au show de "glorifier Satan" et de le montrer en tant qu'une "vraie personne gentille et appréciable". Une pétition qui n'a évidemment rien donné...

6. Tom Ellis chante vraiment

En plus d'être un acteur de talent, Tom Ellis est aussi musicien et chante réellement dans la série. L'acteur a cependant dévoilé que ce n'est pas lui qui joue du piano lors des performances de son personnage. Vous allez d'ailleurs avoir l'occasion d'entendre encore plus sa voix puisque la saison 5 de Lucifer contient un épisode musical.