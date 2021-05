En ce début d'année 2021, il y a déjà eu pas mal de films et de séries Netflix qui sont sortis ! Mais as-tu bien suivi toute les nouveautés ? As-tu maté les épisodes et les films des plus gros succès de la plateforme ? Fais notre quiz pour le savoir !

QUIZ Netflix : As-tu bien suivi les films et séries du début d'année 2021 ? Qui est Raiku dans Jupiter's Legacy ? Dans Ginny & Georgia, quel nom d'actrice Georgia prend-elle pour créer un faux compte sur Instagram ? Dans En passant pécho, Hedi et Cokeman se mettent à vendre du cannabis Mojo Mango après... Où sont placés les bois du cerf à la fin de la saison 1 de Shadow and Bone ? Dans Qui a tué Sara ?, qu'est-ce qu'Alex a découvert dans son jardin ? Qu'est-il arrivé à Emma (Josephine Langford) dans Moxie ? Qu'a fait Stella (Hannah van der Westhuysen) dans le passé, dans Destin : La Saga Winx ? Dans Toujours là pour toi, quand se rencontrent Tully (Katherine Heigl) et Kate (Sarah Chalke) pour la première fois ? Dans Le tigre blanc, Pinky (Priyanka Chopra) renverse un enfant... Qui commence à enquêter sur Alain Gautier alias Charles Sobhraj (Tahar Rahim) dans Le Serpent ? A la fin de la saison 1 de Mon amie Adèle, qui a des doutes sur l'identité de Louise (Simona Brown) ? Laquelle de ces solutions David (Daniel Dae Kim) ne propose pas dans Passager n°4 ? De quoi souffre Jessie (Darci Shaw) dans Les Irréguliers de Baker Street ? Que répète Milo à Liz (Mélanie Laurent) dans Oxygène ? Déso mais non, tu n'as pas bien suivi les films et les séries Netflix de ce début d'année 2021. T'as plus qu'à rattraper en binge-watchant ! Oui, tu as bien maté des films et des séries Netflix en ce début d'année 2021. Mais tu n'as pas tout vu, il te reste encore des trucs à bingewatcher. Félicitations ! Tu as bien bien maté et binge-watché les films et les séries Netflix en ce début 2021, si bien que tu ne sais plus quoi regarder.