Ratched saison 1 : plusieurs personnages principaux ont failli mourir

La saison 1 a été mortelle pour plus d'un patient de Mildred Ratched dans la série qui porte le nom de son héroïne. L'infirmière jouée par Sarah Paulson a mené ses expériences et captivé de nombreux abonnés de Netflix. Mais la série a bien failli être très différente : plusieurs personnages principaux auraient pu mourir ! Découvrez lesquels.

Cynthia Nixon révèle que Gwendolyn devait mourir (et elle n'est pas la seule)

Interrogée par Entertainment Weekly, Cynthia Nixon a dévoilé que son personnage devait à l'origine mourir dans la saison 1 de Ratched qui pourrait avoir au total 4 saisons. L'ex-star de Sex and The City confie : "Je n'ai été engagée que pour un an car ils devaient me tuer à la fin. Je pensais que ça allait être une histoire d'amour tragique où je mourrais à la fin de la saison 1. Mais ça n'est pas arrivé". Si Gwendolyn a vécu des malheureux comme son cancer ou sa blessure par balle, elle a réussi à s'en sortir sans être tuée et c'est donc un peu un exploit !

Mais ce n'est pas le seul personnage qui devait y passer selon Cynthia Nixon. L'actrice explique aussi que Ryan Murphy et l'équipe de Ratched avait considéré tuer d'autres personnages. "Je pense qu'ils voulaient tuer Judy Davis (qui joue Betsy Bucket, ndlr) et aussi Finn Wittrock (Edmund Tolleson). Je pense qu'ils ont décidé qu'ils aimaient bien nous avoir" déclare la star. Qui sait, peut-être que la mort s'invitera pour eux dans la saison 2, déjà en préparation du côté de Netflix. Tremblez !