Ratched : 4 saisons prévues par Ryan Murphy ? Sarah Paulson se confie

Dévoilée le 18 septembre dernier sur Netflix, Ratched a conquis de nombreux téléspectateurs. Ce prequel Hitchcockien du livre Vol au-dessus d'un nid de coucou (Ken Kesey) réalisé par Ryan Murphy est centré sur le personnage de Mildred Ratched, infirmière froide interprétée par Sarah Paulson. Verra-t-on la suite de son histoire ? Eh bien oui puisqu'une saison 2 a déjà été commandée par Netflix ! Et c'est loin d'être fini puisque, selon Sarah Paulson, Ryan Murphy aurait carrément prévu 4 saisons. "J'espère que la réponse du public à Ratched sera bonne, car en fait, l'objectif, dans la tête de Ryan Murphy, c'est d'étaler la série sur 4 saisons.", a-t-elle confié dans une interview accordée à Premiere.

4 saisons prévues pour Ratched ?

Qu'est-ce qui attendait son personnage dans la saison 2 ? L'actrice explique qu'il a "comme idée d'arriver à la Mildred Ratched de l'époque de Vol au-dessus d'un nid de Coucou (ndlr : interprétée par Louise Fletcher dans le film de 1975), durant la quatrième et dernière année. Sauf qu'on ne la verrait pas à l'hôpital, mais en dehors du boulot, chez elle, dans sa vie privée, en parallèle de Vol au-dessus d'un nid de Coucou. C'est le plan. Après, cela peut changer, tout évolue souvent, structurellement parlant, dans l'esprit de Ryan. Mais on peut dire qu'on sait plus ou moins où va l'histoire, on a ce point de mire. J'ai trouve ça très intéressant de connaître la fin, qui elle sera dans les années 1970. Reste à savoir comment elle deviendra cette personne !".

Mildred Ratched encore plus froide et impitoyable ?

Deviendra-t-elle encore plus froide et impitoyable ? Voilà une question compliquée pour l'actrice, qui a expliqué pourquoi dans The Wrap : "De mon point de vue, les choses qu'elle fait dans Vol au-dessus d'un nid de Coucou sont en fait le résultat d'une femme - selon moi, c'est juste mon opinion - d'une femme qui est le produit d'une infrastructure patriarcale interne à l'hôpital, qui fait ce qu'elle croit être bon et bien et qui sont des choix et décisions axés sur ce qu'elle sait à cette époque là de la façon de traiter des patients souffrant de maladie mentale." Si elle n'est pas d'accord avec ces choix, elle reconnait qu'ils ont souvent été "considérés et faits à l'époque". En bref, elle conclut : "Plus la série avancera, plus on découvrira d'autres facettes d'elle, d'autres épreuves et comment cela informera son avenir".