Mon amie Adèle : après les fans, les acteurs réagissent au twist de fin choc de la saison 1

Et déjà en 2017, lors de la sortie du roman, la maison d'édition Harper Collins avait révélé que la fin était choquante en lançant le hashtag #WTFThatEnding ("Qu'est-ce que c'est que cette fin ?") sur Twitter.

Sarah Pinborough, qui a écrit cette histoire, a révélé à The Guardian à propos de ce twist : "Je voulais qu'il batte tous les records d'un thriller ordinaire. Les indices devaient être là". "Au début, je pensais que ça allait être très facile à écrire, mais c'était assez difficile. Tout devait avoir une double signification, pour que personne ne puisse dire que ce personnage a menti. J'aurais détesté cela" a-t-elle précisé.

Les acteurs principaux réagissent au twist final et controversé de la saison 1

Alors que les fans demandent une saison 2 de Mon amie Adèle pour savoir ce qui se passe ensuite après une telle fin, les acteurs de la série Netflix ont eux aussi réagi au twist final. Eve Hewson qui incarne Adèle a avoué à Collider : "J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, surtout à cause du twist. Je n'ai jamais eu autant de plaisir à jouer un personnage de ma vie. Si je pouvais jouer Adèle jusqu'au jour de ma mort, je m'en ficherais. C'était tellement amusant parce qu'il y avait un élément de drame accru qui était théâtral", "il y avait tellement de possibilités à cause du twist, de la façon dont je pouvais interpréter Adèle, et cela lui donnait plus de vie". En plus, celle qui est en couple avec James Lafferty (Les Frères Scott) a aussi adorer "l'idée de piéger les personnages et le public".

Par contre, Eve Hewson, qui se trouve être la fille de Paul David Hewson alias Bono, le chanteur de U2, a révélé qu'elle ne connaissait pas la fin controversée au moment où elle a accepté le rôle. "Je ne l'ai pas vu venir du tout" a-t-elle avoué, elle qui avait enregistré une scène sans avoir lu le twist de la fin. "C'était une façon bizarre d'apprendre à connaître l'histoire. La plupart des gens avaient lu le livre ou ils avaient découvert le rebondissement en lisant les scénarios et ils avaient cette accumulation, mais pas moi" a-t-elle raconté, précisant ensuite avoir dû lire "tous les scénarios" dont le twist final avant le tournage, afin de glisser des indices sur le retournement de situation dans son jeu.

Simona Brown qui interprète Louise a de son côté expliqué à Metro UK, à propos du moment où elle a découvert la fin : "J'étais complètement terrassée". "J'ai appelé ma mère et je lui ai dit 'tu ne croiras pas ce qui s'est passé' et elle m'a répondu 'pas possible' et moi 'eh oui'. Il y a un twist, puis encore un twist et ça te laisse juste broyé" a-t-elle déclaré.

Quant à Tom Bateman, qui sort avec Daisy Ridley, a star de la saga Star Wars, il comprend que les fans soient sous le choc, voire énervés contre le twist de fin. "C'est un concept extrêmement fou" a-t-il reconnu pour GQ UK, mais "je suis vraiment excité et fier de nous tous, en tant que public, d'accepter ces idées qui sortent de l'ordinaire. Comme Tenet... c'est dingue".