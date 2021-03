Ginny & Georgia : une saison 2 pour la série Netflix ? La créatrice répond et donne des indices

La créatrice espère une saison 2 pour Ginny & Georgia

Attention spoilers ! Après le succès incroyable de La Chronique des Bridgerton qui aura une saison 2 ou plus récemment Tribes of Europa qui pourrait aussi avoir une saison 2, c'est Ginny & Georgia qui cartonne sur Netflix. La série feel good est dans le top 10 Netflix. L'histoire est celle d'une jeune mère Georgia (Brianne Howey), qui déménage avec sa fille Ginny (Antonia Gentry) et son fils Austin (Diesel La Torraca) à Wellsbury, une petite ville des Etats-Unis. Mais la famille a un lourd passé et de sombres secrets...

Interrogée par The Oprah Magazine sur une possible saison 2, la créatrice Sarah Lampert a avoué espéré comme les fans pouvoir donner une suite pour ces personnages attachants. "La saison 1 s'est vraiment ressentie comme une saison 1. Nous venons de commencer à découvrir certaines des couches pour tous les personnages, dans tous les domaines, dans lesquelles nous voulons nous plonger" a-t-elle expliqué, donc "Deb (Debra J. Fisher, showrunner de Ginny & Georgia, ndlr) et moi espérons avoir la chance de faire une saison 2".

Elle dévoile ses premières idées sur la suite

Mais si Netflix renouvelle Ginny & Georgia, que va-t-il se passer dans cette possible saison 2 ? Après la fugue de Ginny et Austin à Boston dans le final, certainement pour aller chez Zion (Nathan Mitchell) le père de Ginny, la créatrice imagine déjà Gorgia péter un câble. Sarah Lampert a en effet confié à TVLine : "Je crains qu'elle ne réduise Wellsbury en cendres quand elle le découvrira. Elle ne partira pas en silence. Je ne sais pas. Je suis incroyablement excitée de voir ce qui se passe là-bas".

Mais ce n'est pas tout, le dernier épisode de la saison 1 de Ginny & Georgia a aussi montré que le détective privé a fait des découvertes sur le passé de Georgia. Il a trouvé qu'elle avait un autre ex mari et qu'il est mort lui aussi. Elle pourrait donc être accusée de meurtres... Faut-il avoir peur pour elle dans une éventuelle saison 2 ? "Vous savez, s'il y a quelque chose que nous avons appris de Georgia, c'est qu'elle est une femme avec un plan, et elle est toujours prête. Georgia vit sa vie en jouant une partie d'échecs dont personne d'autre ne sait qu'elle est" a-t-elle détaillé, "J'ai donc confiance en Georgia, qui a constamment quatre longueurs d'avance sur tout le monde, et je pense qu'elle a quelques trucs dans sa poche".