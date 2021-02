Tribes of Europa : une saison 2 prévue ? Le créateur répond

Les séries allemandes de Netflix séduisent les abonnés de la plateforme. Après l'excellente Dark qui s'est terminée à l'été 2020 avec sa saison 3, on a aussi pu découvrir How to Sell Drugs Online (Fast) qui aura bientôt une saison 3 ou bien Barbares qui est renouvelée pour une saison 2. Dans Tribes of Europa, on est plongés en plein futur post-apocalyptique. Après une "grande panne" ayant eu lieu en 2029, notre civilisation a disparu et des micro-nations prenant parfois l'aspect de tribus se sont formées. En 2070, trois frères et soeurs sont en pleine lutte pour survivre dans cette Europe fracturée. Chacune des tribus espère dominer le continent.

Philip Koch travaille déjà sur la saison 2 de Tribes of Europa

Si vous avez déjà dévoré les 6 épisodes de Tribes of Europa, bonne nouvelle : le co-créateur Philip Koch a assuré être déjà au travail pour la saison 2, bien que Netflix n'ait pas encore officialisé la suite de la série. "J'écris déjà la deuxième saison, mais bien sûr, il faudra d'abord voir comment la première est reçue." a-t-il confié au site allemand Dwdl. D'autant plus que Tribes of Europa a été un projet assez cher à réaliser. "Netflix mérite un grand merci pour son courage. Tout comme la société de production Wiedemann & Berg, avec qui ce fut vraiment une excellente collaboration pour réaliser ce projet gigantesque en si peu de temps" a souligné le boss de la série.

Philip Koch et son équipe voient même déjà plus loin d'une potentielle saison 2. Interrogé sur le nombre idéal de saisons qu'il souhaiterait faire pour Tribes of Europa, il a répondu : "Je vois un grand scénario avec diverses tribus et branches qui peut s'étendre sur huit à neuf saisons." Si le succès continue d'être rendez-vous, Netflix pourrait donc bien décider de donner une saison 2 à Tribes of Europa et ce serait déjà un bon début !