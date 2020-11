Barbares saison 2 : Netflix officialise la suite de la série allemande

Entre Netflix et l'Allemagne, ça se passe plutôt bien. Après le succès de Dark qui a pris fin après trois saisons en juin et How to Sell Drugs Online (Fast) qui aura bientôt une saison 3, c'est Barbares qui fait parler d'elle. Mêlant fiction et événements historiques, le show lancé le 23 octobre nous ramène en l'an 9 après Jésus-Christ alors que les Germains affrontent les Romains. La saison 1 se terminait avec la Bataille de Teutobourg et les créateurs confiaient avoir encore de la matière pour une suite.

Une saison 2 pour Barbares sur Netflix

C'est désormais officiel : Barbares aura bien droit à une saison 2 sur Netflix ! La plateforme a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce mardi 10 novembre. Un renouvellement rapide mais pas si étonnant : lors de sa sortie, la série allemande s'est classée dans le top 10 des programmes les plus vus et a même été numéro 1 en France mais aussi dans de très nombreux pays du monde entier sauf aux Etats-Unis où elle a été devancée par Le Jeu de la dame qui, elle, n'aura pas de saison 2.