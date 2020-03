Confinement : 10 séries feel good à mater pour se remonter le moral

Dans les séries suivant des mères de famille, on pense aussi à Jane the Virgin et à Younger, diffusée sur Téva et 6ter. "Younger", ça veut littéralement dire "plus jeune" en français. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de Liza (Sutton Foster), divorcée, qui quitte sa maison du New Jersey pour un appart à New York. Ne trouvant pas de job parce qu'elle a été longtemps mère au foyer, elle va mentir sur son âge (en se donnant 20 ans de moins) pour décrocher un travail. Ce qui va l'amener à rencontrer Kelsey (Hilary Duff) qui devient son amie et Josh (Nico Tortorella), dont la relation sera un peu plus qu'amicale.

The Bold Type