Les Tuche : Théo Fernandez a bien grandi depuis le premier film

Théo Fernandez dans Les Tuche

En 2011, vous découvriez Les Tuche, une comédie dont la famille éponyme gagne au loto et quitte le nord de la France pour Monaco. Jeff Tuche (joué par Jean-Paul Rouve) et Cathy Tuche (incarnée par Isabelle Nanty) y sont des parents drôlissimes, plus habitués aux bars PMU de Bouzolles qu'aux palaces de la principauté. Mais en dehors de ces personnages hauts en couleurs, il y a aussi le plus jeune du clan : Donald Tuche (incarné par Théo Fernandez). Le cadet de la fratrie, bien loin de sa soeur bimbo Stéphanie et de son frère apprenti rappeur Wilfried, est surdoué. Une comédie française à retrouver à partir de 21h10 ce dimanche 15 mars 2020 sur TF1.

A l'époque où le premier volet de la saga est sorti dans les salles de cinéma, Théo Fernandez n'est âgé que de 13 ans. Il a alors encore sa bouille de petit garçon, avec une coupe de cheveux bien sage pour jouer au premier de la classe. Mais nous ne sommes plus en 2011. Nous sommes à présent en 2020. Et le jeune acteur a bien grandi (et donc changé).