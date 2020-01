Les Tuche 4 : pour sauver le Père Noël, Jeff Tuche partira en guerre contre Amazon

Les Tuche fêtent Noël

Cette année, vous ne regarderez ni Maman j'ai raté l'avion, ni un téléfilm niais sur TF1 pour vous mettre dans l'ambiance de Noël. Non, le 9 décembre prochain, vous irez directement au cinéma afin d'y découvrir Les Tuche 4, nouvel épisode signé Olivier Baroux et toujours porté par Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin et Théo Fernandez.

En effet, après avoir fait trembler Monaco, voyagé aux USA et sauvé la France (ou presque), les Tuche profiteront de ce nouveau film pour fêter Noël. En attendant le début du tournage prévu d'ici quelques semaines et donc les premières images, Le Film Français a déjà dévoilé son synopsis : "L'histoire se déroule alors que Jeff a démissionné de son poste de président de la république, lui et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau. Renouer les liens avec sa soeur, Maguy. Et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans."

Jeff Tuche en guerre contre "Amazon"

C'est tout ? Non, bien évidemment. On le sait désormais, rien ne se passe jamais comme prévu avec les Tuche. Par conséquent, ces retrouvailles familiales vont rapidement donner lieu à des querelles familiales qui donneront naissance... à une guerre très spéciale. Oui, Amazon peut trembler, il sera dans le viseur de Jeff.

"Lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : Noël. Jean-Yves, promu directeur d'un entrepôt Magazone, géant américain du commerce en ligne, met en avant les nouvelles technologies avec lesquelles les enfants peuvent commander ce qu'ils veulent, quand ils veulent... Sans passer par le père Noël. Jeff, quant à lui, très attaché aux traditions, explique que seule la lettre, envoyée au père Noël, permet de recevoir son cadeau sous le sapin... Cette querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de Bouzolles, va se transformer en une énorme confrontation entre Jeff Tuche et un géant de l'internet..."

On attend désormais avec impatience les jeux de mots Tuche / Bûche de Noël ! Vivement.