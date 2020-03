Stalk : faut-il regarder la nouvelle série de France tv.slash ?

Une série addictive

Après Skam France, dont la saison 6 sera centrée sur la soeur de Daphné, Lola, et Mental, France tv.slash nous séduit une nouvelle fois avec Stalk. En plus d'être addictive, intrigante et divertissante, la série portée par Théo Fernandez nous interpelle sur les dangers des réseaux sociaux et de l'informatique tout court.

Elle ne perd surtout pas de temps pour démarrer l'action et nous plonger dans l'univers de Lucas, qui mène un double jeu avec ses camarades d'école. Il nous fait d'ailleurs un peu penser à Joe (Penn Badley) dans You, mais en moins creepy et flippant. Le jeune acteur est convaincant dans son rôle, tout comme Carmen Kassovitz (Alma) et Pablo Cobo (Alex).

Le montage de Stalk est dynamique, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a l'impression de faire partie du plan de vengeance de Lucas : on préfère ça que d'être du côté de ses camarades qu'il peut humilier et espionner comme il le souhaite. On se sent aussi concerné par sa maladresse et ses boulettes mettant à mal son secret. Le retournement de situation est prévisible, mais plutôt bien amené, on arrive même à ressentir du malaise pour lui.

En bref : On vous conseille vraiment de regarder la nouvelle série de France tv.slash. Elle est assez différente de Skam et Mental, mais tout aussi plaisante. Libérez votre soirée car vous risquez bien de regarder les 10 épisodes d'un coup !