Skam France saison 6 : la suite centrée sur Lola, la soeur de Daphné ? Le réalisateur confirme

On n'en sait pas plus pour le moment sur les nouveaux épisodes, mis à part qu'Eliott sera plus présent : "J'aurai une partition bien plus intéressante et bien plus importante dans la saison 6", a confié Maxence Danet-Fauvel en interview avec Allociné. A-t-il un lien avec Lola ? A-t-il un passé avec elle ? Honnêtement, on ne peut que se poser ces questions après leur regard échangé dans le final de la saison 5 de Skam France. On a hâte d'en savoir plus !